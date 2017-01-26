Задержанному в Крыму адвокату Э.Курбединову дали 10 суток админареста
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Задержанному в Крыму адвокату Эмилю Курбединову дали 10 суток административного ареста. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Адвокату Курбединову дали 10 суток административного ареста. По факту это "третий звонок" перед посадкой, если продолжит работать как раньше", - написал Н.Полозов.
Напомним, в четверг, 26 января утром адвоката Эмиля Курбединова задержали в Бахчисарае.
По словам журналиста Антона Наумлюка, Э.Курбединова задержали за размещение символики Хизб ут-Тахрир в соцсетях.
Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму заявили о спецоперации против "экстремистов" из Хизб ут-Тахрир.
Адвокату Курбединову дали 10 суток административного ареста. По факту это "третий звонок" перед посадкой, если продолжит работать как раньше- Николай Полозов (@nikolai_polozov) 26 января 2017 г.