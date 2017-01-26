В окупованому Криму заявили про спецоперацію проти "екстремістів" з “Хізб ут-Тахрір”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Співробітники Федеральної служби безпеки проводять спецоперацію в Бахчисараї проти організації “Хізб ут-Тахрір”. Про це повідомив голова так званого Державного комітету Криму у справах міжнаціональних відносин Заур Смірнов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Правоохоронці, зокрема ФСБ, проводять комплекс оперативно-розшукових заходів по виявленню активістів „Хізб ут-Тахрір“. Ми неодноразово попереджали кримчан про те, що сили ззовні будуть використовувати всі можливості для проникнення в Крим, тому завдання правоохоронців полягає в тому, щоб припинити ці дії”, — сказав він.
За словами З.Смірнова, у нього поки немає інформації про затримання під час операції.
Як повідомляв УНН, у четвер 26 січня зранку до кількох кримських татар у Криму прийшли з обшуками.
Зокрема, стало відомо про затримання в Бахчисараї адвоката Еміля Курбедінова.
За словами журналіста Антона Наумлюка, Е.Курбедінову обиратимуть запобіжний захід у Залізничному районному суді за звинуваченням в екстремізмі.