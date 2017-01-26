В оккупированном Крыму заявили о спецоперации против "экстремистов" из "Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят спецоперацию в Бахчисарае против организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщил председатель так называемого Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Правоохранители, в частности ФСБ, проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению активистов "Хизб ут-Тахрир". Мы неоднократно предупреждали крымчан о том, что силы извне будут использовать все возможности для проникновения в Крым, поэтому задача правоохранителей заключается в том, чтобы прекратить эти действия", - сказал он.
По словам З.Смирнова, у него пока нет информации о задержании во время операции.
Как сообщал УНН, в четверг, 26 января утром к нескольким крымским татарам в Крыму пришли с обысками.
В частности, стало известно о задержании в Бахчисарае адвоката Эмиля Курбединова.
По словам журналиста Антона Наумлюка, Э.Курбединову будут выбирать меру пресечения в Железнодорожном районном суде по обвинению в экстремизме.