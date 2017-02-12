Суд в Ростове завтра будет рассматривать уголовное производство в отношении Р.Зейтуллаева
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Суд в российском Ростове-на-Дону начнет 13 февраля рассмотрение уголовного производства в отношении фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева. Об этом на странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.
"Завтра начнутся первые (но все же повторные) допросы свидетелей по видеоконференции Севастополь-Ростов по обвинению Зейтуллаева. Прокурор остался тот же, но изменился состав суда ", - сообщил адвокат.
Он также уточнил, что Руслана Зейтуллаева обвиняют по статье о терроризме.
"По этому уголовному делу будут участвовать два адвоката, у которых государством было изъято информацию с адвокатской тайной, в том числе и по указанному делу", - написал он.
Он напомнил, что 26 января у него и у его коллег российскими силовиками были изъяты из офисов техника и носители информации, в том числе и в "деле Хизб ут-Тахрир".
"Технику и носители информации до сих пор не вернули", - сообщил Е.Курбединов, который отправился в Ростов-на-Дону вместе с адвокатом Эдемом Семедляевим.
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где с 1 июня слушалось дело крымских мусульман по обвинению в их связях с "Хизб ут-Тахрир", объявил 7 сентября приговор.
Согласно решению суда, севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называли организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир" приговорен к семи годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаевой, Рустем ОАИТ и Нури Примов - к пяти годам исправительной колонии общего режима.
Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что их несправедливо преследуют в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив его в список 15 объединений, названных "террористическими".
Напомним, сегодня, 5 февраля, задержанного в Крыму адвоката Эмиля Курбединова отпустили после 10 суток административного ареста.
Как сообщал УНН, в четверг, 26 января утром адвоката Эмиля Курбединова задержали в Бахчисарае.
По словам журналиста Антона Наумлюка, Е.Курбединова задержали за размещение символики Хизб ут-Тахрир в соцсетях.