Суд в Ростове завтра будет рассматривать уголовное производство в отношении Р.Зейтуллаева

"Завтра начнутся первые (но все же повторные) допросы свидетелей по видеоконференции Севастополь-Ростов по обвинению Зейтуллаева. Прокурор остался тот же, но изменился состав суда ", - сообщил адвокат.

Он также уточнил, что Руслана Зейтуллаева обвиняют по статье о терроризме.

"По этому уголовному делу будут участвовать два адвоката, у которых государством было изъято информацию с адвокатской тайной, в том числе и по указанному делу", - написал он.

Он напомнил, что 26 января у него и у его коллег российскими силовиками были изъяты из офисов техника и носители информации, в том числе и в "деле Хизб ут-Тахрир".

"Технику и носители информации до сих пор не вернули", - сообщил Е.Курбединов, который отправился в Ростов-на-Дону вместе с адвокатом Эдемом Семедляевим.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где с 1 июня слушалось дело крымских мусульман по обвинению в их связях с "Хизб ут-Тахрир", объявил 7 сентября приговор.

Согласно решению суда, севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называли организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир" приговорен к семи годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаевой, Рустем ОАИТ и Нури Примов - к пяти годам исправительной колонии общего режима.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что их несправедливо преследуют в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив его в список 15 объединений, названных "террористическими".

Напомним, сегодня, 5 февраля, задержанного в Крыму адвоката Эмиля Курбединова отпустили после 10 суток административного ареста.

Как сообщал УНН, в четверг, 26 января утром адвоката Эмиля Курбединова задержали в Бахчисарае.

По словам журналиста Антона Наумлюка, Е.Курбединова задержали за размещение символики Хизб ут-Тахрир в соцсетях.