Украинских дипломатов не допускают на встречу с Р.Зейтуллаевым, который объявил голодовку
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украинских дипломатов не допускают к фигуранту севастопольскго "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева, который неделю назад объявил голодовку, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
"Несмотря на многочисленные обращения украинской стороны к Российской Федерации, по состоянию на сегодняшний день не предоставлено разрешение нашем консулу посетить Руслана Зейтуллаева, который незаконно арестован и находится под стражей в Российской Федерации", - сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
Сообщается, что 4 апреля Р.Зейтуллаев объявил о бессрочной голодовке. Это произошло во время заседания в Северо-Кавказском военном суде.
"Отказываюсь принимать пищу и требую, во-первых, прекратить уголовные дела в отношении всех крымских татар по статье "экстремизм", "терроризм", по "делу 26 февраля". Во-вторых - допустить Министерство иностранных дел Украины в СИЗО № 1 Ростов-на-Дону для личной встречи с его представителями", - сказал Руслан Зейтуллаев.
Отмечается, что ни одно из требований политзаключенного не выполнено. Также, не известно продолжает ли он голодовку и в каком состоянии находится.
Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где с 1 июня слушалось дело крымских мусульман по обвинению в их связях с "Хизб ут-Тахрир", объявил 7 сентября приговор.
Согласно решению суда, севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называли организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир" приговорен к семи годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваит и Нури Примов - на пять лет исправительной колонии общего режима.
Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что их несправедливо преследуют в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив его в список 15 объединений, названных "террористическими".