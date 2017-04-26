Суд в России приговорил Р.Зейтуллаева к 12 годам заключения

"Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима крымского татарина Руслана Зейтуллаева, обвиняемого в организации в Крыму ячейки "Хизб ут-Тахрир"", - написал журналист.

По его словам, чтобы поддержать Р.Зейтуллаева пришли более 20 человек.

В.Рязанцев также сообщил, что, по словам адвоката, Р.Зейтуллаев после 22 дней прекращает голодовку.

Как сообщал УНН, украинских дипломатов не допускают на встречу с Р.Зейтуллаевим, который объявил голодовку.