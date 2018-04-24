Україна просить суд ООН підтвердити, що РФ зобов’язана скасувати заборону діяльності Меджлісу

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Україна сьогодні надіслала до Міжнародного суду ООН звернення з проханням надати тлумачення свого Наказу щодо застосування тимчасових заходів проти Російської Федерації, в тому числі, підтвердити те, що Росія зобов’язана скасувати заборону діяльності Меджлісу. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України на офіційному сайті, передає УНН.