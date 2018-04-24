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Україна просить суд ООН підтвердити, що РФ зобов’язана скасувати заборону діяльності Меджлісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Україна сьогодні надіслала до Міжнародного суду ООН звернення з проханням надати тлумачення свого Наказу щодо застосування тимчасових заходів проти Російської Федерації, в тому числі, підтвердити те, що Росія зобов’язана скасувати заборону діяльності Меджлісу. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України на офіційному сайті, передає УНН.

Україна просить суд ООН підтвердити, що РФ зобов’язана скасувати заборону діяльності Меджлісу

“Україна звернулась до Міжнародного суду ООН з проханням надати остаточне тлумачення свого ж Наказу щодо застосування тимчасових заходів, який був прийнятий у минулому році. Відповідне звернення від 19 квітня 2018 року було надіслано до Суду сьогодні”, — йдеться у повідомленні.

У МЗС нагадали, що 19 квітня 2017 року МС ООН прийняв історичне рішення застосувати тимчасові запобіжні заходи проти Російської Федерації на вимогу України. Зокрема, своїм Наказом МС ООН серед іншого зобов’язав Росію “утриматись від вжиття чи підтримання обмежень відносно можливості кримських татар зберегти власні представницькі інституції, включаючи Меджліс”.

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Однак, зазначили у відомстві, минув рік, та, не зважаючи на чіткий припис Наказу, Російська Федерація продовжує здійснювати заборону та перешкоджати діяльності Меджлісу.

“Україна принципово не погоджується з такою позицією; текст Наказу є абсолютно чітким, зрозумілим та вимагає негайного скасування заборони. У зв’язку з цим, Україна звертається до Міжнародного Суду ООН виконати свої судові повноваження та підтвердити, що Росія зобов’язана скасувати заборону діяльності Меджлісу відповідно до Наказу Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року щодо застосування тимчасових заходів”, — наголосили у МЗС.

Окрім цього, зауважили у відомстві, Наказ МС ООН зобов’язує Росію “забезпечити доступ до отримання освіти українською мовою”, та закликає сторони не вживати заходів, які б могли загострити спір перед Судом, який включає в себе як і здійснення дискримінаційних дій на території АР Крим, так і підтримання актів тероризму на сході України.

“Україна вкотре висловлює глибоке занепокоєння підходам Росії до тлумачення положень Рішення Суду щодо застосування тимчасових заходів. Сьогодні, цим кроком Україна знову заявляє, що дії Російської Федерації не відповідають нормам міжнародного права”, — підкреслили у відомстві.

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МЗС також звертається до міжнародного суспільства із закликом наполягати на тому, щоб Російська Федерація дотримувалась норм міжнародного права, включаючи виконання обов’язкових наказів Міжнародного суду ООН.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ утриматися від обмежень Меджлісу.

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