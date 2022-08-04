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Украина предлагает активизировать совместную работу над новой программой сотрудничества с МВФ

Киев • УНН

 • 123365 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Кабинет министров предлагает активизировать совместную работу над новой программой сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает УНН.

Цитата

"Правительство предлагает активизировать совместную работу по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом сообщил во время беседы с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером. Вооруженные Силы Украины противостоят агрессии россии и защищают весь цивилизованный мир", - написал Шмигаль в Telegram-канале.

Детали

По его словам, правительство со своей стороны работает над усилением экономической устойчивости нашего государства. «Готовимся к самому сложному отопительному сезону, начали грантовые программы стимулирования предпринимательства, поддерживаем людей. Украина и МВФ имеют давнюю историю отношений. Рассчитываем на усиление сотрудничества», - отметил Шмигаль.

Дополнение

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщал, что Украина до конца года надеется подписать новую масштабную программу с Международным валютным фондом. Это поможет укрепить украинскую экономику, преодолевающую вызовы, вызванные полномасштабной войной россии против Украины.

Еще до начала полномасштабной войны Премьер Шмигаль сообщал, что Кабинет министров Украины готовит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом, которая должна начаться по истечении срока действия действующей программы Stand-By.

Нынешняя 18-месячная программа МВФ с Украиной в формате Stand-By с возможностью доступа к 5 млрд долларов была одобрена 9 июня 2020 года. Действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года.

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