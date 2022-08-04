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Україна пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою співпраці з МВФ

Україна пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою співпраці з МВФ

Київ • УНН

 • 123376 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Кабінет міністрів України пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

«Уряд пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Повідомив про це під час розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером. Збройні Сили України протистоять агресії рф та захищають весь цивілізований світ», - написав Шмигаль у Telegram-каналі.

Деталі

За його словами, уряд зі свого боку працює над посиленням економічної стійкості нашої держави. «Готуємось до найскладнішого опалювального сезону, започаткували грантові програми стимулювання підприємництва, підтримуємо людей. Україна та МВФ мають давню історію відносин. Розраховуємо на посилення співпраці», - зазначив Шмигаль.

Доповнення

Голова Національного банку України Кирило Шевченко повідомляв, що Україна до кінця року сподівається підписати нову масштабну програму з Міжнародним валютним фондом. Це допоможе зміцнити українську економіку, що долає виклики, спричинені повномасштабною війною росії проти України.

Ще до початку повномасштабної війни Прем'єр Шмигаль повідомляв, що Кабінет міністрів України готує нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка має розпочатися по закінченню строку дії чинної програми Stand-By.

Нинішню 18-місячну програму МВФ з Україною у форматі Stand-By з можливістю доступу до 5 млрд доларів було схвалено 9 червня 2020 року. Дію програми співпраці продовжено до кінця червня 2022 року.

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