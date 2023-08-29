Украина проиграла Чехии в плей-офф женского Евро по волейболу

Детали

Украинки могли получить лучший результат за 22 года. Женская сборная Украины по волейболу в игре 1/8 финала на тай-брейке проиграла команде Чехии.

Украина прошла в плей-офф на женском Евро по волейболу по результатам группового раунда. Его волейболистки закончили с тремя победами, заняв третье место и в ключевом поединке уступили Польше (1:3) по сетам.

Хронология матча

Матч Украина-Чехия закрывал программу 1/8 финала чемпионата Европы.

В первом сете Украина проигрывала Чехии с разницей в семь очков, однако едва не совершила камбэк: при счете 11:18 "сине-желтые" сократили его до 19:20. Однако чешки смогли вернуть себе отрыв и закончить партию с разницей +3.

Почти идентичным был сценарий в игре Украина - Чехия и во втором сете. Чешки снова лидировали с разницей в +5, однако украинки и на этот раз сократили отставание до одного очка. И все же, как и в первой партии, украинские волейболистки его проиграли 22:25.

Однако Украине удалось продолжить борьбу в игре. Третий сет украинки закончили убедительной победой 25:20. А потом еще и перевели дело на тай-брейк: четвертая партия также закончилась разгромом в исполнении "сине-желтых" - 25:10.

И все же победительницей матча стала чешская сборная. Ключевым стал рывок 7:1 в начале партии, и несмотря на попытки украинок отыграться, чешки дожали игру до своей победы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту