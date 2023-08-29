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Україна програла Чехії у плей-оф жіночого Євро з волейболу

Україна програла Чехії у плей-оф жіночого Євро з волейболу

Київ • УНН

 • 863983 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Жіноча збірна України здійснила камбек з рахунку 0:2 за сетами, але поступилися Чехія на тай-брейку в 1/8 фіналу. Про це пише Суспільне Спорт, передає УНН.

Деталі 

Українки могли здобути найкращий результат за 22 роки. Жіноча збірна України з волейболу у грі 1/8 фіналу на тай-брейку програла команді Чехії.

Україна пройшла до плей-оф на жіночому Євро з волейболу за результатами групового раунду. Його волейболістки закінчили з трьома перемогами, посівши третє місце та у ключовому поєдинку поступилися Польщі (1:3) за сетами.

Хронологія матчу 

Матч Україна-Чехія закривав програму 1/8 фіналу чемпіонату Європи. 

У першому сеті Україна програвала Чехії з різницею у сім очок, проте ледь не здійснила камбек: за рахунку 11:18 "синьо-жовті" скоротили його до 19:20. Проте чешки змогли повернути собі відрив та закінчити партію з різницею +3.

Майже ідентичним був сценарій у грі Україна - Чехія і в другому сеті. Чешки знову лідирували з різницею у +5, проте українки і цього разу скоротили відставання до одного очка. І все ж, як і у першій партії, українські волейболістки його програли 22:25.

Проте Україні вдалося продовжити боротьбу у грі. Третій сет українки закінчили переконливою перемогою 25:20. А згодом ще й перевели справу на тай-брейк: четверта партія також закінчилася розгромом у виконанні "синьо-жовтих" - 25:10.
І все ж переможницею матчу стала чеська збірна. Ключовим став ривок 7:1 на початку партії, і попри спроби українок відігратися, чешки дотиснули гру до своєї перемоги.

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