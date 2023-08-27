Українка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

ukru
29 березня, 17:57 • 273037 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 364500 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 302437 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 337464 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 302381 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220670 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205316 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164756 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536170 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175524 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
744 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51988 перегляди
Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

30 березня, 15:54 • 51329 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 54526 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 57593 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 45558 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393338 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536170 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569576 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566594 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466428 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205409 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 364498 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175402 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166287 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137181 перегляди
Актуальне
Українка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Українка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Київ • УНН

 • 4351513 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Ярослава Магучіх вперше за свою кар'єру здобула титул чемпіонки світу зі стрибків у висоту. У Будапешті українка здобула "золото" з результатом 2.01 метра. Про це повідомляє Суспільне Спорт, пише УНН.

Деталі

Україну представляли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які змагались з олімпійською віцечемпіонкою Ніколою Оліслагерс, чинною чемпіонкою світу Паттерсон та бронзовою медалісткою Євро-2023 Ангеліна Топич, серед інших.

Хронологія фіналу

  • Дві стартові позначки — 1.85 та 1.90 метра — українки пройшли без помилок. Магучіх стартову висоту пропускала, після чого без проблем упоралася з другим бар'єром.
  • 1.94 метра з першої спроби вдалися Геращенко. Натомість Магучіх використала для подолання дистанції два стрибки.
  • На четверту планку — 1.97 метра — виходили лише фісім фіналісток. З першої спроби її подолали лише дві фаворитки: Магучіх та австралійка Оліслагерс; решта учасниць змарнували дві перші спроби.
  • 1.97 так і не вдалося подолати п'ятьом фіналісткам, зокрема й Ірині Геращенко. Фінал українка закінчила на п'ятому місці — її другий найкращий результат на чемпіонатах світу.
  • Боротьба ж за "золото" розгорнулася між Магучіх, Оліслагерс, Паттерсон та британкою Морган Лейк. Останні дві стрибунки подолали 1.97 метра з останньої спроби, аби зберегти шанси на подіум.
  • 1.99 метра Магучіх перестрибнула з першої ж спроби, як і чинна чемпіонка Паттерсон. Друга спроба вдалася Оліслагерс, натомість Лейк перенесла останню спробу на 2.01 метра та не реалізувала її, завершивши фінал четвертою.
  • 2.01 з першої спроби не перестрибнула жодна з майбутніх медалісток. Натомість другий стрибок реалізувала Магучіх, повторивши свій найкращий результат сезону та вийшовши на проміжне перше місце!
  • Обидві австралійки врешті так і не стрибнули 2.01 метра — дебютне "золото" здобувала Магучіх. Паттерсон завдяки перевазі за спробами завершує фінал другою, Оліслагерс — третя.

Довідково 

Магучіх, бронзова олімпійська призерка Токіо-2020, двічі зупинялася за крок від звання чемпіонки світу. 

У 2019-му та 2022-му роках вона вигравала срібні медалі, поступаючись Марії Ласіцкене та австралійці Елеанор Паттерсон відповідно.

Ірина Геращенко, інша українка у фіналі, лише один раз брала участь у фіналах світової першості. Минулого року в американському Юджині українка лише за спробами поступилася італійці Елені Валлортігарі місцем на подіумі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Марина Бех-Романчук завоювала першу медаль чемпіонаті світу з легкої атлетики

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Tesla
$263.83
Brent
$72.35
Bitcoin
$81,616.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.20
Ethereum
$1,786.66