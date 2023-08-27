Українка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Деталі

Україну представляли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які змагались з олімпійською віцечемпіонкою Ніколою Оліслагерс, чинною чемпіонкою світу Паттерсон та бронзовою медалісткою Євро-2023 Ангеліна Топич, серед інших.

Хронологія фіналу



Дві стартові позначки — 1.85 та 1.90 метра — українки пройшли без помилок. Магучіх стартову висоту пропускала, після чого без проблем упоралася з другим бар'єром.



1.94 метра з першої спроби вдалися Геращенко. Натомість Магучіх використала для подолання дистанції два стрибки.



На четверту планку — 1.97 метра — виходили лише фісім фіналісток. З першої спроби її подолали лише дві фаворитки: Магучіх та австралійка Оліслагерс; решта учасниць змарнували дві перші спроби.



1.97 так і не вдалося подолати п'ятьом фіналісткам, зокрема й Ірині Геращенко. Фінал українка закінчила на п'ятому місці — її другий найкращий результат на чемпіонатах світу.



Боротьба ж за "золото" розгорнулася між Магучіх, Оліслагерс, Паттерсон та британкою Морган Лейк. Останні дві стрибунки подолали 1.97 метра з останньої спроби, аби зберегти шанси на подіум.



1.99 метра Магучіх перестрибнула з першої ж спроби, як і чинна чемпіонка Паттерсон. Друга спроба вдалася Оліслагерс, натомість Лейк перенесла останню спробу на 2.01 метра та не реалізувала її, завершивши фінал четвертою.



2.01 з першої спроби не перестрибнула жодна з майбутніх медалісток. Натомість другий стрибок реалізувала Магучіх, повторивши свій найкращий результат сезону та вийшовши на проміжне перше місце!



Обидві австралійки врешті так і не стрибнули 2.01 метра — дебютне "золото" здобувала Магучіх. Паттерсон завдяки перевазі за спробами завершує фінал другою, Оліслагерс — третя.



Довідково

Магучіх, бронзова олімпійська призерка Токіо-2020, двічі зупинялася за крок від звання чемпіонки світу.

У 2019-му та 2022-му роках вона вигравала срібні медалі, поступаючись Марії Ласіцкене та австралійці Елеанор Паттерсон відповідно.

Ірина Геращенко, інша українка у фіналі, лише один раз брала участь у фіналах світової першості. Минулого року в американському Юджині українка лише за спробами поступилася італійці Елені Валлортігарі місцем на подіумі.

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