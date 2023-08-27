Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту

ukru
19:26 • 32528 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 89977 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 103838 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 104361 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 99034 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 89388 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109097 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130991 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 169048 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 200282 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 21719 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 51312 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

17:25 • 26030 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

17:32 • 20907 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 30799 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 169049 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 200283 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 142443 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 149027 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 185546 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 51312 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102925 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120021 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155749 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162660 просмотра
Актуальное
Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Киев • УНН

 • 4351513 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Ярослава Магучих впервые за свою карьеру завоевала титул чемпионки мира по прыжкам в высоту. В Будапеште украинка завоевала "золото" с результатом 2.01 метра. Об этом сообщает Суспильне Спорт, пишет УНН.

Детали

Украину представляли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые соревновались с олимпийской вице-чемпионкой Николой Олислагерс, действующей чемпионкой мира Паттерсон и бронзовой медалисткой Евро-2023 Ангелиной Топич, среди других.

Хронология финала

  • Две стартовые отметки — 1.85 и 1.90 метра — украинки прошли без ошибок. Магучих стартовую высоту пропускала, после чего без проблем справилась со вторым барьером.
  • 1.94 метра с первой попытки удались Геращенко. Зато Магучих использовала для преодоления дистанции два прыжка.
  • На четвертую планку — 1.97 метра — выходили только фисим финалисток. С первой попытки ее преодолели только две фаворитки: Магучих и австралийка Олислагерс; остальные участницы упустили две первые попытки.
  • 1.97 так и не удалось преодолеть пяти финалисткам, в том числе и Ирине Геращенко. Финал украинка закончила на пятом месте — ее второй лучший результат на чемпионатах мира.
  • Борьба же за "золото" развернулась между Магучих, Олислагерс, Паттерсон и британкой Морган Лейк. Последние две прыгуньи преодолели 1.97 метра с последней попытки, чтобы сохранить шансы на подиум.
  • 1.99 метра Магучих перепрыгнула с первой же попытки, как и действующая чемпионка Паттерсон. Вторая попытка удалась Олислагерс, зато Лейк перенесла последнюю попытку на 2.01 метра и не реализовала ее, завершив финал четвертой.
  • 2.01 с первой попытки не перепрыгнула ни одна из будущих медалисток. Зато второй прыжок реализовала Магучих, повторив свой лучший результат сезона и выйдя на промежуточное первое место!
  • Обе австралийки в конце так и не прыгнули 2.01 метра — дебютное "золото" получала Магучих. Паттерсон благодаря преимуществу по попыткам завершает финал второй, Олислагерс — третья.

Справочно 

Магучих, бронзовый олимпийский призёр Токио-2020, дважды останавливалась в шаге от звания чемпионки мира. 

В 2019-м и 2022-м годах она выигрывала серебряные медали, уступая Марии Ласицкене и австралийке Элеанор Паттерсон соответственно.

Ирина Геращенко, другая украинка в финале, только один раз участвовала в финалах мирового первенства. В прошлом году в американском Юджине украинка лишь по попыткам уступила итальянке Элене Валлортигари место на подиуме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марина Бех-Романчук завоевала первую медаль чемпионате мира по легкой атлетике

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы