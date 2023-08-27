Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Ярослава Магучих впервые за свою карьеру завоевала титул чемпионки мира по прыжкам в высоту. В Будапеште украинка завоевала "золото" с результатом 2.01 метра. Об этом сообщает Суспильне Спорт, пишет УНН.
Детали
Украину представляли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые соревновались с олимпийской вице-чемпионкой Николой Олислагерс, действующей чемпионкой мира Паттерсон и бронзовой медалисткой Евро-2023 Ангелиной Топич, среди других.
Хронология финала
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- Две стартовые отметки — 1.85 и 1.90 метра — украинки прошли без ошибок. Магучих стартовую высоту пропускала, после чего без проблем справилась со вторым барьером.
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- 1.94 метра с первой попытки удались Геращенко. Зато Магучих использовала для преодоления дистанции два прыжка.
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- На четвертую планку — 1.97 метра — выходили только фисим финалисток. С первой попытки ее преодолели только две фаворитки: Магучих и австралийка Олислагерс; остальные участницы упустили две первые попытки.
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- 1.97 так и не удалось преодолеть пяти финалисткам, в том числе и Ирине Геращенко. Финал украинка закончила на пятом месте — ее второй лучший результат на чемпионатах мира.
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- Борьба же за "золото" развернулась между Магучих, Олислагерс, Паттерсон и британкой Морган Лейк. Последние две прыгуньи преодолели 1.97 метра с последней попытки, чтобы сохранить шансы на подиум.
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- 1.99 метра Магучих перепрыгнула с первой же попытки, как и действующая чемпионка Паттерсон. Вторая попытка удалась Олислагерс, зато Лейк перенесла последнюю попытку на 2.01 метра и не реализовала ее, завершив финал четвертой.
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- 2.01 с первой попытки не перепрыгнула ни одна из будущих медалисток. Зато второй прыжок реализовала Магучих, повторив свой лучший результат сезона и выйдя на промежуточное первое место!
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- Обе австралийки в конце так и не прыгнули 2.01 метра — дебютное "золото" получала Магучих. Паттерсон благодаря преимуществу по попыткам завершает финал второй, Олислагерс — третья.
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Справочно
Магучих, бронзовый олимпийский призёр Токио-2020, дважды останавливалась в шаге от звания чемпионки мира.
В 2019-м и 2022-м годах она выигрывала серебряные медали, уступая Марии Ласицкене и австралийке Элеанор Паттерсон соответственно.
Ирина Геращенко, другая украинка в финале, только один раз участвовала в финалах мирового первенства. В прошлом году в американском Юджине украинка лишь по попыткам уступила итальянке Элене Валлортигари место на подиуме.
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