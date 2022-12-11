Украина продолжит работу "зернового коридора", несмотря на проблемы с электроснабжением
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Несмотря на значительные проблемы с электроэнергией в Одесской области, вызванные последними массированными атаками россиян, Украина не планирует останавливать экспорт продовольствия. Об этом Reuters сообщил министр аграрной политики Украины Николай Сольский, передает УНН.
Детали
Сольский сообщил, что Одесский порт пока не работает, поскольку его еще не подключали к генераторам. Однако зерновые трейдеры продолжают отгрузку зерна через два других порта: Черноморск и Южный.
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“Проблемы есть, но об остановке отгрузки зерна ни один из трейдеров не говорит. Порты используют альтернативные источники энергии. Черноморский порт работает примерно на 80% своей пропускной способности”, — сообщил Сольский.
Напомним
В ночь на 10 декабря оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области.