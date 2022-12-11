Украина продолжит работу "зернового коридора", несмотря на проблемы с электроснабжением

Детали

Сольский сообщил, что Одесский порт пока не работает, поскольку его еще не подключали к генераторам. Однако зерновые трейдеры продолжают отгрузку зерна через два других порта: Черноморск и Южный.

Цитата

“Проблемы есть, но об остановке отгрузки зерна ни один из трейдеров не говорит. Порты используют альтернативные источники энергии. Черноморский порт работает примерно на 80% своей пропускной способности”, — сообщил Сольский.

Напомним

В ночь на 10 декабря оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области.