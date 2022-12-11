Україна продовжить роботу “зернового коридору” попри проблеми з електропостачанням

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Сольський повідомив, що Одеський порт наразі не працює, оскільки його ще не під’єднали до генераторів. Проте зернові трейдери продовжують відвантаження зерна через два інші порти: Чорноморськ та Південний.

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“Проблеми є, але про зупинку відвантаження зерна жоден з трейдерів не говорить. Порти використовують альтернативні джерела енергії. Чорноморський порт працює приблизно на 80% своєї пропускної здатності”, — повідомив Сольський.

Нагадаємо

У ніч на 10 грудня окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області.