Україна продовжить роботу “зернового коридору” попри проблеми з електропостачанням
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Попри значні проблеми з електроенергією на Одещині, спричинені останніми масованими атаками росіян, Україна не планує зупиняти експорт продовольства. Про це Reuters повідомив міністр аграрної політики України Микола Сольський, передає УНН.
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Сольський повідомив, що Одеський порт наразі не працює, оскільки його ще не під’єднали до генераторів. Проте зернові трейдери продовжують відвантаження зерна через два інші порти: Чорноморськ та Південний.
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“Проблеми є, але про зупинку відвантаження зерна жоден з трейдерів не говорить. Порти використовують альтернативні джерела енергії. Чорноморський порт працює приблизно на 80% своєї пропускної здатності”, — повідомив Сольський.
Нагадаємо
У ніч на 10 грудня окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області.