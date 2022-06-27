Украина прекращает действие двух соглашений с россией в сфере ядерной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие двух соглашений с российской федерацией в сфере ядерной безопасности в связи с военной агрессией РФ. Об этом сообщает Госатомрегулирование, передает УНН.
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«В связи с военной агрессией российской федерации, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности. Соответствующий приказ, 24 июня 2022 года, подписал и.о. председателя Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что согласно приказу прекращается действие таких международных договоров Украины:
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- Соглашения о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и федеральным надзором россии за ядерной и радиационной безопасностью (подписано в Вене 19 сентября 1996);
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- Соглашения между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и федеральным надзором россии по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях (подписано в Москве 14 августа 2002 года).
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«О прекращении действия указанных международных договоров проинформировано Министерство иностранных дел Украины», - отмечается в сообщении.
Так, приказ соответствует статье 62 Венской конвенции о праве международных договоров, Закона Украины «О международных договорах Украины», Положению о порядке заключения, исполнения и денонсации международных договоров Украины межведомственного характера.
Кроме того, приказ согласован с Министерством иностранных дел Украины, Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, вице-премьер-министром Украины – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Дополнение
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) все больше обеспокоено тяжелыми условиями, в которых находятся сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине.