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Украина прекращает действие двух соглашений с россией в сфере ядерной безопасности

Украина прекращает действие двух соглашений с россией в сфере ядерной безопасности

Киев • УНН

 • 173408 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие двух соглашений с российской федерацией в сфере ядерной безопасности в связи с военной агрессией РФ. Об этом сообщает Госатомрегулирование, передает УНН.

Цитата

«В связи с военной агрессией российской федерации, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности. Соответствующий приказ, 24 июня 2022 года, подписал и.о. председателя Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что согласно приказу прекращается действие таких международных договоров Украины:

  • Соглашения о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и федеральным надзором россии за ядерной и радиационной безопасностью (подписано в Вене 19 сентября 1996);
  • Соглашения между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и федеральным надзором россии по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях (подписано в Москве 14 августа 2002 года).

«О прекращении действия указанных международных договоров проинформировано Министерство иностранных дел Украины», - отмечается в сообщении.

Так, приказ соответствует статье 62 Венской конвенции о праве международных договоров, Закона Украины «О международных договорах Украины», Положению о порядке заключения, исполнения и денонсации международных договоров Украины межведомственного характера.

Кроме того, приказ согласован с Министерством иностранных дел Украины, Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, вице-премьер-министром Украины – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Дополнение

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) все больше обеспокоено тяжелыми условиями, в которых находятся сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине.

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