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МАГАТЕ стурбоване важкими умовами роботи працівників Запорізької АЕС

МАГАТЕ стурбоване важкими умовами роботи працівників Запорізької АЕС

Київ • УНН

 • 176582 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) дедалі більше стурбоване важкими умовами, в яких перебувають співробітники Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні. Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, передає УНН.

Генеральний директор Гроссі заявив, що МАГАТЕ відомо про нещодавні повідомлення в ЗМІ та інших джерелах, що свідчать про погіршення становища українського персоналу на найбільшій у країні атомної електростанції (АЕС).

Цитата

“Ситуація на цій великій атомній електростанції явно неприйнятна. Нам повідомили, що українські співробітники працюють на об'єкті у вкрай напружених умовах, у той час як об'єкт перебуває під контролем російських збройних сил. Нещодавні повідомлення дуже тривожні і ще більше посилюють мою занепокоєність щодо благополуччя тамтешнього персоналу”, — сказав Гроссі.

Деталі

Генеральний директор зазначив, що серед семи обов'язкових стовпів забезпечення ядерної та фізичної безпеки в Україні, які він позначив на початку військового конфлікту, є один, у якому йдеться, що персонал АЕС “повинен бути в стані виконувати свої обов'язки щодо забезпечення рішення без неправомірного тиску”.

“Ще раз наголошуючи на необхідності поїздки місії під керівництвом МАГАТЕ на об'єкт на півдні України, в останні місяці на ЗАЕС також було порушено кілька інших компонентів безпеки, зокрема щодо фізичної цілісності ядерних об'єктів, забезпечення безпеки за межами майданчика поставок та безперебійних логістичних ланцюжків поставок”, — сказав він.

Також він зазначив, що інспектори та фахівці з гарантій МАГАТЕ повинні проводити важливі заходи щодо перевірки на майданчику, де присутні великі кількості ядерного матеріалу.

Доповнення

Російські окупанти активно готують візит Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку АЕС.

Раніше повідомлялося, що за тиждень окупанти викрали 11 працівників Запорізької АЕС.

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