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МАГАТЭ обеспокоено тяжелыми условиями работы сотрудников Запорожской АЭС

МАГАТЭ обеспокоено тяжелыми условиями работы сотрудников Запорожской АЭС

Киев • УНН

 • 176578 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) все больше обеспокоено тяжелыми условиями, в которых находятся сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, передает УНН.

Генеральный директор Гросси заявил, что МАГАТЭ известно о недавних сообщениях в СМИ и других источниках, свидетельствующих об ухудшении положения украинского персонала на крупнейшей в стране атомной электростанции (АЭС).

Цитата

“Ситуация на этой крупной атомной электростанции явно неприемлема. Нам сообщили, что украинские сотрудники работают на объекте в крайне напряженных условиях, в то время как объект находится под контролем российских вооруженных сил. Недавние сообщения очень тревожны и еще больше усиливают мою озабоченность по поводу благополучия тамошнего персонала”, — сказал Гросси.

Детали

Генеральный директор отметил, что среди семи обязательных столпов обеспечения ядерной и физической безопасности в Украине, которые он обозначил в начале военного конфликта, есть один, в котором говорится, что персонал АЭС “должен быть в состоянии выполнять свои обязанности по обеспечению решения без неправомерного давления”.

“Еще раз подчеркивая необходимость поездки миссии под руководством МАГАТЭ на объект на юге Украины, в последние месяцы на ЗАЭС также были нарушены несколько других компонентов безопасности, в том числе в отношении физической целостности ядерных объектов, обеспечения безопасности за пределами площадки поставок и бесперебойных логистических цепочек поставок”, — сказал он.

Также он отметил, что инспекторы и специалисты по гарантиям МАГАТЭ должны проводить важные мероприятия по проверке на площадке, где присутствуют большие количества ядерного материала.

Дополнение

Российские оккупанты активно готовят визит Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Запорожскую АЭС.

Ранее сообщалось, что за неделю оккупанты похитили 11 работников Запорожской АЭС.

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