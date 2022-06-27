Україна припиняє дію двох угод з росією у сфері ядерної безпеки

Цитата

«У зв’язку з військовою агресією російської федерації, Державна інспекція ядерного регулювання України припиняє дію міжнародних договорів, які стосуються співпраці країн у сфері ядерної безпеки. Відповідний наказ, 24 червня 2022 року, підписав в.о. голови Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що згідно із наказом, припиняється дія таких міжнародних договорів України:



Угоди про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України та федеральним наглядом росії за ядерною та радіаційною безпекою (підписана у Відні 19 вересня 1996 року);



Угоди між Державним комітетом ядерного регулювання України та федеральним наглядом росії з ядерної і радіаційної безпеки про обмін інформацією і співробітництво в сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях (підписана у Москві 14 серпня 2002 року).



«Про припинення дії вказаних міжнародних договорів поінформовано Міністерство закордонних справ України», - зазначається в повідоменні.

Так, наказ відповідає статті 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, Закону України «Про міжнародні договори України», Положенню про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру.

Окрім того, наказ узгоджено із Міністерством закордонних справ України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, віце-прем’єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Доповнення

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) дедалі більше стурбоване важкими умовами, в яких перебувають співробітники Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні.