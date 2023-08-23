Украина работает над созданием союза для защиты Черноморского, Азовского и Балтийского пространства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинским дипломатам дали задание подготовить союз безопасности для защиты Черноморского, Азовского и Балтийского пространства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.
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«О безопасности в Черном и Азовском море. Когда мы будем доминировать, тогда будет безопасность в Черном и Азовском морях. Что касается наших партнеров, скажу откровенно: провожу разговоры и дипломатам поставлена задача подготовить союз, союз безопасности не вопреки, не думайте, в НАТО, это также вместе со странами НАТО, стран Черноморского побережья», - сказал Зеленский.
Он отметил, что это для того, чтобы была совместная защита от российской агрессии Черноморского, Азовского побережья.
«Я бы сказал больше - Азовского, Черноморского и Балтийского пространства», - добавил Президент.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Греции помочь Украине с защитой Черноморской акватории и в отношении систем ПВО.
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