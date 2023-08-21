Зеленський запропонував Греції допомогти із захистом Чорноморської акваторії й з ППО

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«Обговорили ситуацію у Чорноморському регіоні, зокрема загрозу яку росія створила проти портів та свободи мореплавання. Ми робимо все можливе, щоб відновити безпеку у Чорному та Азовському узбережжі. Це важливо з глобальної точки зору, з точки зору продовольчої безпеки для всього світу», - сказав Зеленський.

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Він нагадав, що Україна створила альтернативний зерновий коридор в Чорному морі.

«Він може працювати, але щоб його робота була стабільною ми потребуємо посилення повітряного щита і це дійсно дуже важливо для Чорноморського регіону, зокрема, для Одеси. Це може бути історичний внесок Греції у загальну європейську безпеку, якщо ви допоможете нам із захистом Чорноморської акваторії і щодо систем ППО. Я запропонував варіанти, як ми можемо це обговорювати і як це можна зробити. Дуже важливо, що компанії Греції готові брати участь в транспортуванні українського зерна. Ми дуже на це розраховуємо», - розповів Зеленський.

Доповнення

The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб повідомляло, що США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та сусідніми країнами про розширення використання альтернативних експортних маршрутів для українського зерна після того, як росія вийшла з “зернової угоди”.

Румунія має на меті подвоїти пропускну спроможність українського зерна у місяць до свого флагманського чорноморського порту Констанца до 4 млн тонн у найближчі місяці, зокрема, через річку Дунай.