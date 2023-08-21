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Зеленский предложил Греции помочь с защитой Черноморской акватории и с ПВО

Зеленский предложил Греции помочь с защитой Черноморской акватории и с ПВО

Киев • УНН

 • 794017 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Греции помочь Украине с защитой Черноморской акватории и по системам ПВО. Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, передает УНН.

Цитата

«Обсудили ситуацию в Черноморском регионе, в частности угрозу которую россия создала против портов и свободы мореплавания. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить безопасность в Черном и Азовском побережье. Это важно с глобальной точки зрения, с точки зрения продовольственной безопасности для всего мира», - сказал Зеленский.

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Он напомнил, что Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море.

«Он может работать, но чтобы его работа была стабильной мы нуждаемся в усилении воздушного щита и это действительно очень важно для Черноморского региона, в частности, для Одессы. Это может быть исторический вклад Греции в общую европейскую безопасность, если вы поможете нам с защитой Черноморской акватории и в отношении систем ПВО. Я предложил варианты, как мы можем это обсуждать и как это можно сделать. Очень важно, что компании Греции готовы участвовать в транспортировке украинского зерна. Мы очень на это рассчитываем», - рассказал Зеленский.

Дополнение

The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц сообщало, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседними странами о расширении использования альтернативных экспортных маршрутов для украинского зерна после того, как россия вышла из “зернового соглашения”.

Румыния имеет целью удвоить пропускную способность украинского зерна в месяц в свой флагманский черноморский порт Констанца до 4 млн тонн в ближайшие месяцы, в частности, через реку Дунай.

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