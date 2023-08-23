Україна працює над створенням союзу для захисту Чорноморського, Азовського та Балтійського простору

Цитата

«Щодо безпеки в Чорному та Азовському морі. Коли ми будемо домінувати, тоді буде безпека в Чорному та Азовському морях. Що стосується наших партнерів, скажу відверто: проводжу розмови і дипломатам поставлено завдання підготувати союз, безпековий союз не всупереч, не думайте, в НАТО, це також разом з країнами НАТО, країн Чорноморського узбережжя», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що це для того, аби був спільний захист від російської агресії Чорноморського, Азовського узбережжя.

«Я б сказав більше - Азовського, Чорноморського і Балтійського простору», - додав Президент.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський запропонував Греції допомогти Україні із захистом Чорноморської акваторії і щодо систем ППО.

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