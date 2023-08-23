Україна працює над створенням союзу для захисту Чорноморського, Азовського та Балтійського простору
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Українським дипломатам дали завдання підготувати безпековий союз для захисту Чорноморського, Азовського та Балтійського простору. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції за результатами саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.
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«Щодо безпеки в Чорному та Азовському морі. Коли ми будемо домінувати, тоді буде безпека в Чорному та Азовському морях. Що стосується наших партнерів, скажу відверто: проводжу розмови і дипломатам поставлено завдання підготувати союз, безпековий союз не всупереч, не думайте, в НАТО, це також разом з країнами НАТО, країн Чорноморського узбережжя», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що це для того, аби був спільний захист від російської агресії Чорноморського, Азовського узбережжя.
«Я б сказав більше - Азовського, Чорноморського і Балтійського простору», - додав Президент.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський запропонував Греції допомогти Україні із захистом Чорноморської акваторії і щодо систем ППО.
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