Украина работает над расширением сети центров тестирования за границей: где еще можно будет сдать экзамен

Детали

По словам Бабака, сейчас проводятся дополнительные консультации с Великобританией, Грузией, Молдовой, Нидерландами, Германией, Польшей, Турцией, для того, чтобы увеличить количество центров тестирования.

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«Чтобы детям было удобнее добраться из разных уголков той или иной европейской страны в центры, чтобы они имели доступ к украинскому образованию. Количество центров тестирования за рубежом увеличивается почти ежедневно. И их точно будет больше, чем в прошлом году», – сообщил Бабак.

Комментируя ожидания относительно незначительного увеличения количества желающих сдавать национальный мультипредметный тест за рубежом (на несколько процентов), он отметил, что эти прогнозы, в частности, основываются на демографических показателях, количестве 11-классников, которые в этом году заканчивают школы, а также ожидаемом увеличении количества абитуриентов из числа выпускников прошлых лет.

«Абитуриенты желают поступать в украинские университеты, потому что планируют после Победы возвращаться домой», - добавил Бабак.

Дополнение

Министерство образования и науки утвердило календарный план организации и проведения в 2023 году национального мультипредметного теста для абитуриентов в 2023 году. Основная сессия состоится с 5 по 23 июня. Дополнительная – с 11 по 24 июля.

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