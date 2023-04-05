Україна працює над розширенням мережі центрів тестування за кордоном: де ще можна буде скласти іспит

Деталі

За словами Бабака, зараз проводяться додаткові консультації з Великою Британією, Грузією, Молдовою, Нідерландами, Німеччиною, Польщею, Туреччиною, задля того, щоб збільшити кількість центрів тестування.

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«Аби дітям було зручніше дістатися з різних куточків тієї чи іншої європейської країни до центрів, аби вони мали доступ до української освіти. Кількість центрів тестування за кордоном збільшується майже щодня. І їх точно буде більше, ніж минулого року», – повідомив Бабак.

Коментуючи очікування стосовно незначного збільшення кількості охочих складати національний мультипредметний тест за кордоном (на кілька відсотків), він наголосив, що ці прогнози, зокрема, ґрунтуються на демографічних показниках, кількості 11-класників, які цьогоріч закінчують школи, а також очікуваному збільшенні кількості абітурієнтів з числа випускників минулих років.

«Абітурієнти бажають вступати до українських університетів, бо планують після Перемоги повертатися додому», - додав Бабак.

Доповнення

Міністерство освіти та науки затвердило календарний план організації та проведення у 2023 році національного мультипредметного тесту для абітурієнтів у 2023 році. Основна сесія відбудеться з 5 по 23 червня. Додаткова – з 11 по 24 липня.

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