Украина полностью обеспечена минудобрениями для весенних работ - Кубив
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. На сегодняшний день Украина полностью обеспечена минеральными удобрениями для проведения весенних аграрных работ. Об этом во время брифинга заявил первый вице-премьер-министр Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
"Межведомственная комиссия по вопросам торговли вчера повысила пошлины на импорт минеральных удобрений из России. Это естественно. Принимая это решение, было проведено более шести встреч, из них 5 с агробизнесом, предпринимателями и химической отраслью. Я хочу утверждать, что на сегодня для весенних работ рынок минеральных удобрений полностью обеспечен. Это подтвердило нам министерство аграрной политики, это подтвердили ассоциации и подтвердили производители", - сообщил С.Кубив.
Напомним, из-за высоких цен на минудобрения украинские аграрии в прошлом году потеряли 32 млрд грн.