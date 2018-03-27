Украина полностью обеспечена минудобрениями для весенних работ - Кубив

"Межведомственная комиссия по вопросам торговли вчера повысила пошлины на импорт минеральных удобрений из России. Это естественно. Принимая это решение, было проведено более шести встреч, из них 5 с агробизнесом, предпринимателями и химической отраслью. Я хочу утверждать, что на сегодня для весенних работ рынок минеральных удобрений полностью обеспечен. Это подтвердило нам министерство аграрной политики, это подтвердили ассоциации и подтвердили производители", - сообщил С.Кубив.

Напомним, из-за высоких цен на минудобрения украинские аграрии в прошлом году потеряли 32 млрд грн.