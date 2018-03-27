Україна повністю забезпечена міндобривами для весняних робіт - Кубів

"Міжвідомча комісія з питань торгівлі вчора підвищила мито на імпорт мінеральних добрив з Росії. Це природно. Приймаючи це рішення, було проведено більше шести зустрічей, з них 5 з агробізнесом, підприємцями і хімічною галуззю. Я хочу ствердити, що станом на сьогодні для весняних робіт ринок мінеральних добрив є повністю забезпечений. Це підтвердило нам міністерство аграрної політики, це підтвердили асоціації і це підтвердили виробники", - повідомив С.Кубів.

Нагадаємо, через високі ціни на міндобрива українські аграрії торік втратили 32 млрд грн.