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Украина вернула тела еще 80 павших защитников

Киев • УНН

 • 1298982 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Украина вернула тела еще 80 погибших защитников, сообщили в Минреинтеграции, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня удалось вернуть домой тела 80 павших защитников", - говорится в сообщении.

Детали

Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами

Как отмечается, передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

"Тела наших защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения", - добавили в ведомстве.

Напомним

В Украине пропавшими без вести считают более 7 тысяч военных. По словам Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко, согласно статистике, обычно около 60-65% из пропавших без вести находятся в плену, другие, к сожалению, погибшие.

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