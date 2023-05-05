Украина вернула тела еще 80 павших защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Украина вернула тела еще 80 погибших защитников, сообщили в Минреинтеграции, пишет УНН.
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"Сегодня удалось вернуть домой тела 80 павших защитников", - говорится в сообщении.
Детали
Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами
Как отмечается, передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.
"Тела наших защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения", - добавили в ведомстве.
Напомним
В Украине пропавшими без вести считают более 7 тысяч военных. По словам Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко, согласно статистике, обычно около 60-65% из пропавших без вести находятся в плену, другие, к сожалению, погибшие.