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Україна повернула тіла ще 80 полеглих захисників

Україна повернула тіла ще 80 полеглих захисників

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Україна повернула тіла ще 80 загиблих оборонців, повідомили в Мінреінтеграції, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами

Як зазначається, передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

"Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання", - додали у відомстві.

Нагадаємо

В Україні зниклими безвісти вважають понад 7 тисяч військових. За словами Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка, згідно зі статистикою, зазвичай близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні, інші, на жаль, загиблі.

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