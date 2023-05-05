Україна повернула тіла ще 80 полеглих захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Україна повернула тіла ще 80 загиблих оборонців, повідомили в Мінреінтеграції, пише УНН.
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"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 80 полеглих захисників", - ідеться у повідомленні.
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Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами
Як зазначається, передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
"Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання", - додали у відомстві.
Нагадаємо
В Україні зниклими безвісти вважають понад 7 тисяч військових. За словами Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка, згідно зі статистикою, зазвичай близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні, інші, на жаль, загиблі.