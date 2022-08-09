Украина вернула тела еще 17 погибших военных

Цитата

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 17 своих защитников", – говорится в сообщении.

Детали

Операцию проводили при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и другим силовым структурам Украины.

Напомним

В июне между Украиной и рф состоялся крупнейший с 24 февраля обмен военнопленными. Из российского плена освободили 144 украинских военных, среди них было 95 защитников "Азовстали".

Домой вернулись бойцы: Национальной гвардии – 59; Военно-морских сил – 30; Вооруженных сил Украины – 28; Государственной пограничной службы Украины – 17; Территориальной обороны – 9; Национальной полиции Украины – 1.