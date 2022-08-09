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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Україна повернула тіла ще 17 загиблих військових

Україна повернула тіла ще 17 загиблих військових

Київ • УНН

 • 121279 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Україна повернула тіла ще 17 загиблих військових. Про це в Telegram повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує УНН.

Цитата

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Операцію проводили за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України.

Нагадаємо

У червні між Україною та рф відбувся найбільший з 24 лютого обмін військовополоненими. З російського полону звільнили 144 українських військових, серед них було 95 захисників "Азовсталі".

Додому повернулися бійці: Національної гвардії – 59; Військово-морських сил – 30; Збройних сил України – 28; Державної прикордонної служби України – 17; Територіальної оборони – 9; Національної поліції України – 1.

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