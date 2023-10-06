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Украина вернула тела 64 погибших военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Украинской стороной повернуты тела 64 павших защитников Украины. Их передадут судмедэкспертам для установления лиц погибших. Об этом сообщили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня по результатам проведения репатриационных мероприятий, украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную правительству Украины территорию тела (останки) 64 погибших (умерших) защитников Украины”, — говорится в сообщении.

В свою очередь украинская сторона, в соответствии с нормами Международного Гуманитарного Права, передала российской стороне тела (останки) комбатантов, погибших (умерших) в связи с вооруженной агрессией против Украины.

«Вооруженные Силы Украины обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных тел (останков) погибших (умерших) защитников Украины в определенные государственные специализированные учреждения для их передачи установленным порядком представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения процессуальных (следственных) действий и судебных экспертиз, необходимых для установления лиц погибших», - отметили в координационном штабе.

Также отметили, что Украина не прекращает и продолжает активно принимать все возможные законные меры по установлению местонахождения защитников Украины, которые пропали без вести или попали в плен в связи с вооруженной агрессией рф.

Напомним 

15 сентября на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела 51-го погибшего военного.   

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