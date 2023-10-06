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Україна повернула тіла 64 загиблих військових

Україна повернула тіла 64 загиблих військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Українською стороною повернені тіла 64 полеглих оборонців України. Їх передадуть судмедекспертам для встановлення осіб загиблих. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

Цитата

«Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну Уряду України територію тіла (останки) 64 загиблих (померлих) оборонців України”, — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою українська сторона, у відповідності до норм Міжнародного Гуманітарного Права, передала російській стороні тіла (останки) комбатантів, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України.

«Збройні Сили України забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих тіл (останків) загиблих (померлих) оборонців України до визначених державних спеціалізованих установ для їх передачі встановленим порядком представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення процесуальних (слідчих) дій та судових експертиз, необхідних для встановлення осіб загиблих», - зазначили в Координаційному штабі.

Також зазначили, що Україна не припиняє та продовжує активно вживати усіх можливих законних заходів щодо встановлення місцезнаходження оборонців України, які зникли безвісти або потрапили до полону у зв’язку із збройною агресією рф.

Нагадаємо 

15 вересня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла 51-го загиблого військового.  

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