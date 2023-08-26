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19:26 • 32258 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 89324 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103760 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 104288 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 98789 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 89230 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109068 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130983 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 168994 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина вернула 11 детей из россии и временно оккупированных территорий

Украина вернула 11 детей из россии и временно оккупированных территорий

Киев • УНН

 • 837105 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Украине удалось вернуть домой 11 детей из России и временно оккупированных территорий. На сегодня это уже 161 украинский ребенок, которого удалось спасти. Об этом сообщил основатель фонда Save Ukraine Николай Кулеба в соцсетях, передает УНН.

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«Еще 11 украинских детей удалось забрать из России и временно оккупированных территорий. Поэтому с радостью делимся с вами этой приятной новостью. На сегодня это уже 161 ребенок, которого удалось вернуть команде Save Ukraine. Спасибо каждому, кто поддерживает нас в этом сложном, но таком сверхважном деле», — написал Кулеба.

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