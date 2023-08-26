Украина вернула 11 детей из россии и временно оккупированных территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Украине удалось вернуть домой 11 детей из России и временно оккупированных территорий. На сегодня это уже 161 украинский ребенок, которого удалось спасти. Об этом сообщил основатель фонда Save Ukraine Николай Кулеба в соцсетях, передает УНН.
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«Еще 11 украинских детей удалось забрать из России и временно оккупированных территорий. Поэтому с радостью делимся с вами этой приятной новостью. На сегодня это уже 161 ребенок, которого удалось вернуть команде Save Ukraine. Спасибо каждому, кто поддерживает нас в этом сложном, но таком сверхважном деле», — написал Кулеба.
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