США запровадили санкції через депортацію українських дітей: під обмеження потрапив "Артек" та матір кадирова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. США запровадили санкції проти дитячого центру "Артек" в анексованому Криму та 11 росіян - серед яких і матір глави чечні рамзана кадирова, передає УНН із посиланням на Мінфін США.
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За даними Мінфіну США, під обмеження також потрапили директор "Артеку" Костянтин Федоренко, глава уряду Чечні Муслім Хучієв, уповноважений з прав людини в Чечні Мансур Солтаєв, дитячі омбудсмени в Калузькій, Білгородській та Ростовській областях, глава "Юнармії" в анексованому Севастополі області, проросійський міністр освіти окупованої частини Запорізької області.
У відомстві зазначають, що особи з оновленого списку санкцій причетні до незаконного вивезення українських дітей до рф або в непідконтрольні Києву регіони України.
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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден привітав українців з Днем Незалежності та анонсував нові санкції проти росіян, відповідальних за примусову депортацію українських дітей.
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