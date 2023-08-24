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США запровадили санкції через депортацію українських дітей: під обмеження потрапив "Артек" та матір кадирова

США запровадили санкції через депортацію українських дітей: під обмеження потрапив "Артек" та матір кадирова

Київ • УНН

 • 572721 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. США запровадили санкції проти дитячого центру "Артек" в анексованому Криму та 11 росіян - серед яких і матір глави чечні рамзана кадирова, передає УНН із посиланням на Мінфін США.

Деталі

За даними Мінфіну США, під обмеження також потрапили директор "Артеку" Костянтин Федоренко, глава уряду Чечні Муслім Хучієв, уповноважений з прав людини в Чечні Мансур Солтаєв, дитячі омбудсмени в Калузькій, Білгородській та Ростовській областях, глава "Юнармії" в анексованому Севастополі області, проросійський міністр освіти окупованої частини Запорізької області.

У відомстві зазначають, що особи з оновленого списку санкцій причетні до незаконного вивезення українських дітей до рф або в непідконтрольні Києву регіони України.

Раніше

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден привітав українців з Днем Незалежності та анонсував нові санкції проти росіян, відповідальних за примусову депортацію українських дітей.

Нагадаємо

У березні Міжнародний кримінальний суд виклав ордери на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої з прав дитини в росії марії львової-бєлової за підозрою у депортації українських дітей. 

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