США ввели санкции из-за депортации украинских детей: под ограничения попал "Артек" и мать кадырова
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. США ввели санкции против детского центра "Артек" в аннексированном Крыму и 11 россиян - среди которых и мать главы чечни рамзана кадырова, передает УНН со ссылкой на Минфин США.
Детали
По данным Минфина США, под ограничения также попали директор "Артека" Константин Федоренко, глава правительства Чечни Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, детские омбудсмены в Калужской, Белгородской и Ростовской областях, глава "Юнармии" в аннексированной Севастополе области, пророссийский министр образования оккупированной части Запорожской области.
В ведомстве отмечают, что лица из обновленного санкционного списка причастны к незаконному вывозу украинских детей в рф или в неподконтрольные Киеву регионы Украины.
Ранее
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поздравил украинцев с Днем Независимости и анонсировал новые санкции против россиян, ответственных за принудительную депортацию украинских детей.
Напомним
В марте Международный уголовный суд выложил ордера на арест президента россии владимира путина и уполномоченного по правам ребенка в россии марии львовской-беловой по подозрению в депортации украинских детей.