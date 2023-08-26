Україна повернула 11 дітей з росії та тимчасово окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Україні вдалося повернути додому 11 дітей з росії та тимчасово окупованих територій. На сьогодні це вже 161 українська дитина, яку вдалося врятувати. Про це повідомив засновник фонду Save Ukraine Микола Кулеба у соцмережах, передає УНН.
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«Іще 11 українських дітей вдалося забрати з росії та тимчасово окупованих територій. Тому радо ділимося з вами цією приємною новиною. На сьогодні це вже 161 дитина, яку вдалося повернути команді Save Ukraine. Дякуємо кожному, хто підтримує нас у цій складній, але такій надважливій справі», — написав Кулеба.
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