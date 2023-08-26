Україна повернула 11 дітей з росії та тимчасово окупованих територій

Цитата

«Іще 11 українських дітей вдалося забрати з росії та тимчасово окупованих територій. Тому радо ділимося з вами цією приємною новиною. На сьогодні це вже 161 дитина, яку вдалося повернути команді Save Ukraine. Дякуємо кожному, хто підтримує нас у цій складній, але такій надважливій справі», — написав Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США запровадили санкції через депортацію українських дітей: під обмеження потрапив "Артек" та матір кадирова