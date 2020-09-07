Украина нуждается в новой эффективной политике в отношении украинцев за рубежом - Кулеба

Кулеба пригласил представителей украинской общины в Румынии присоединиться к разработке новой политики МИД в отношении зарубежного украинства.

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"Украина нуждается в новой эффективной политике в отношении украинцев за рубежом. Диаспоры меняются, расширяются территориально, добавляются новые общины. Мы в МИД начали работу над новой политикой, которую мы сможем представить на рассмотрение руководству государства. Хочу, чтобы в ее разработке принимало участие не только государство, но и сами зарубежные украинцы. Я приглашаю представителя вашей общины принять участие над ее разработкой вместе с командой МИД", - предложил министр.

По словам Кулебы, в орган по разработке новой политики в отношении зарубежного украинства должны войти люди, которые понимают проблемы и знают, как их решить.

Для справки: в Румынии проживает около 60 000 этнических украинцев, по неофициальным данным - до 100 тыс. По данным переписи 2011 года, украинцы составляют третье по величине национальное меньшинство страны.