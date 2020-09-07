Україна потребує нової ефективної політики щодо українців за кордоном - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Україна потребує нової ефективної політики щодо українців за кордоном. Ми в МЗС розпочали роботу над новою політикою, яку ми зможемо подати на розгляд керівництву держави. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Румунії, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
Кулеба запросив представників української громади у Румунії долучитися до розробки нової політики МЗС щодо закордонного українства.
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“Україна потребує нової ефективної політики щодо українців за кордоном. Діаспори змінюються, розширюються територіально, додаються нові громади. Ми в МЗС розпочали роботу над новою політикою, яку ми зможемо подати на розгляд керівництву держави. Хочу, щоб у її розробці брала участь не лише держава, а і самі закордонні українці. Я запрошую представника вашої громади взяти участь над її розробкою разом з командою МЗС”, — запропонував міністр.
За словами Кулеби, до органу з розробки нової політики щодо закордонного українства мають увійти люди, які розуміють проблеми і знають, як їх вирішити.
Довідково: у Румунії мешкають близько 60 тисяч етнічних українців, за неофіційними даними — до 100 тис. За даними перепису 2011 року, українці складають третю за розміром національну меншину країни.