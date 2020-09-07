Україна потребує нової ефективної політики щодо українців за кордоном - Кулеба

Кулеба запросив представників української громади у Румунії долучитися до розробки нової політики МЗС щодо закордонного українства.

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“Україна потребує нової ефективної політики щодо українців за кордоном. Діаспори змінюються, розширюються територіально, додаються нові громади. Ми в МЗС розпочали роботу над новою політикою, яку ми зможемо подати на розгляд керівництву держави. Хочу, щоб у її розробці брала участь не лише держава, а і самі закордонні українці. Я запрошую представника вашої громади взяти участь над її розробкою разом з командою МЗС”, — запропонував міністр.

За словами Кулеби, до органу з розробки нової політики щодо закордонного українства мають увійти люди, які розуміють проблеми і знають, як їх вирішити.

Довідково: у Румунії мешкають близько 60 тисяч етнічних українців, за неофіційними даними — до 100 тис. За даними перепису 2011 року, українці складають третю за розміром національну меншину країни.