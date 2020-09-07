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Україна відкриє нове консульство у Румунії

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Україна відкриє нове консульство у місті Сігету Мармацієй, що стане інструментом кращої взаємодії для збереження нашої культури та зміцнення відносин України з Румунією. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

Україна відкриє нове консульство у Румунії

“У рамках робочого візиту до Румунії, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з представниками української громади у Румунії. Глава МЗС України висловив вдячність українцям в Румунії за збереження української національної ідентичності, культури та традицій і відзначив їхню безцінну допомогу у просуванні та захисті інтересів України за кордоном”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що Дмитро Кулеба повідомив українцям Румунії про рішення відкрити нове Консульство України з огляду на важливість українсько-румунських відносин та потребу підтримки української громади Румунії.

“Я ухвалив рішення відкрити консульство у місті Сігету Мармацієй. Я знаю, що це важливе, ключове місце для українців Румунії. Нове консульство створить доступ до якісних сервісів, а також стане інструментом кращої взаємодії з вами для збереження нашої культури та зміцнення відносин України з Румунією”, — заявив він.

Окрім того, Кулеба запросив представників української громади у Румунії долучитися до розробки нової політики МЗС щодо закордонного українства.

За його словами, до органу з розробки нової політики щодо закордонного українства мають увійти люди, які розуміють проблеми і знають, як їх вирішити.

Глава МЗС України також вручив голові Союзу українців Румунії Миколі-Мирославу Петрицькому нагороду від Президента України за внесок у збереження і розвиток української громади, Орден “За заслуги” ІІІ ступеню.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ країни працює з Верховною Радою України над тим, щоб ухвалити законопроект про подвійне громадянтсво.

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