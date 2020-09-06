МЗС працює з парламентом над законопроектом про подвійне громадянство – Кулеба

"Я є прихильником подвійного громадянства, за виключенням громадянства з державою-агресором. Ми працюємо з парламентом для того, щоб це закон був ухвалений. Я вважаю, що він відповідає інтересам України і ця норма давно назріла", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба назвав умови для прийняття подвійного громадянства.