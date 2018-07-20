Украина попала в тройку мировых лидеров по экспорту мяса птицы в ЕС

Таким образом, Украина заняла третье место в мире по экспорту мяса птицы в ЕС. При этом, всего за год Украине удалось увеличить показатели экспорта курятины в страны ЕС на 90%.

Опережают Украину в списке крупнейших экспортеров мяса птицы в страны ЕС Таиланд и Бразилия. С начала года страны экспортировали 123 тыс. тонн и 110 тыс. тонн мяса птицы в ЕС.

При этом, рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 13,2%, бразильской — упал на 41,9%.

Напомним, крупнейший украинский экспортер курятины — компания “Мироновский хлебопродукт” в июле запустила вторую линию производства на Винницкой птицефабрике.