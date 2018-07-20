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Україна потрапила в трійку світових лідерів з експорту м'яса птиці в ЄС

Україна потрапила в трійку світових лідерів з експорту м'яса птиці в ЄС

Київ • УНН

 • 10228 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. За 5 місяців поточного року Україна експортувала 50,1 тис. тонн м'яса птиці в країни ЄС, передає УНН з посиланням на статистичну звітність Європейської комісії.

Таким чином, Україна посіла третє місце в світі з експорту м'яса птиці в ЄС. При цьому, лише за рік Україні вдалося збільшити показники експорту курятини в країни ЄС на 90%.

Випереджають Україну в списку найбільших експортерів м'яса птиці в країни ЄС Таїланд і Бразилія. З початку року країни експортували 123 тис. тонн і 110 тис. тонн м'яса птиці в ЄС.

При цьому, зростання експорту таїландської курятини в ЄС становило 13,2%, бразильської - впало на 41,9%.

Нагадаємо, найбільший український експортер курятини - компанія "Миронівський хлібопродукт" в липні запустила другу лінію виробництва на Вінницькій птахофабриці.

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