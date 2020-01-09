Украина постепенно выходит на запланированные объемы транзита газа - Оператор ГТС

"Постепенно выходим на запланированные объемы транзита - за 8 января транзит превысил 100 млн в сутки. Заявки на транзит выполняются в полном объеме", - написал он.

Напомним, ранее Макогон сообщил, что несмотря на то, что физические объемы транзита газа из РФ временно снизились до 35-45 млн м3 в сутки, "Оператор ГТС Украины" получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн м3 в сутки.

Напомним, до конца 2019 года новый украинский оператор ГТС подписал соглашения со всеми смежными операторами, а именно - Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России. Так была созданы основания для старта работы Оператора ГТС Украины и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС с РФ в европейские страны с 1 января 2020 года.

Это произошло после того, как в результате трехсторонних переговоров "Украина-Россия-Европейский Союз" стороны подписали новый газовый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях, минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.