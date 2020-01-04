Оператор ГТС отримує повну оплату, незважаючи на зниження обсягів транзиту газу - Макогон
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Незважаючи на те, що фізичні обсяги транзиту газу з РФ тимчасово знизилися до 35-45 млн м3 на добу, Товариство з обмеженою відповідальністю "Оператор ГТС України" отримує оплату в повному обсязі з розрахунку 178 млн м3 на добу. Про це в середу повідомив глава компанії Сергій Макогон у себе в Facebook, передає УНН.
"Так як надходить багато запитань і бачу багато спекуляцій, я хотів би пояснити, що не дивлячись на те, що фізичні обсяги транзиту тимчасово знизилися до 35-45 млн м3 на добу, оператор ГТС отримує оплату в повному обсязі з розрахунку 178 млн м3 на добу. Гроші вже на рахунках Оператора ГТС України, так як послуги надаються за принципом передоплати", - написав Макогон.
Нагадаємо, напередодні оператор повідомив, що починаючи з 7:00 1 січня виконує всі заявки Газпрому в повному обсязі - транспортує газ з РФ в країни ЄС і Молдову в режимі 35-45 млн кубометрів на добу.