Оператор ГТС о первых днях работы: с транзитом все хорошо

"О первых трех днях работы нового Оператора ГТС. Спойлер: с транзитом все хорошо. Начиная с 7:00 1 января мы выполняем все заявки Газпрома в полном объеме - транспортируем газ из РФ в страны ЕС и Молдову в режиме 35-45 млн кубометров в сутки", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается также, что оператору ГТС при этом полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м.

"Это подтверждает очевидные преимущества принципа "качай или плати", ранее введенный в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами", - отметили в обществе.

Как сообщал УНН, Украина после подписания нового контракта о транзите российского газа в ЕС протранспортировала в европейские страны 49,3 млн куб. м газа.