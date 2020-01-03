Оператор ГТС про перші дні роботи: з транзитом все добре
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Товариство з обмеженою відповідальністю "Оператор ГТС України" з 1 січня транспортує газ з РФ до країн ЄС і Молдови в режимі 35-45 млн кубометрів на добу. Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС у Facebook, передає УНН.
"Про перші три дні роботи нового Оператора ГТС. Спойлер: з транзитом все добре. Починаючи з 7:00 1 січня ми виконуємо всі заявки Газпрому в повному обсязі - транспортуємо газу з РФ до країн ЄС і Молдови в режимі 35-45 млн кубометрів на добу", - повідомили в пресслужбі.
Зазначається також, що оператору ГТС при цьому повністю оплачуються добові потужності на відповідних вхідних та вихідних точках із розрахунку заброньованого на 2020 рік обсягу 65 млрд куб. м.
"Це підтверджує очевидні переваги принципу "качай або плати", який раніше було впроваджено в українське енергетичне законодавство згідно з європейськими нормами", - зауважили в товаристві.
Як повідомляв УНН, Україна після підписання нового контракту про транзит російського газу до ЄС протранспортувала до європейських країни 49,3 млн куб. м газу.