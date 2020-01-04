Оператор ГТС получает полную оплату, несмотря на снижение объемов транзита газа - Макогон

"Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы объяснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн м3 в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн м3 в сутки. Деньги уже на счетах Оператора ГТС Украины, так как услуги предоставляются по принципу предоплаты", - написал Макогон.

Напомним, накануне оператор сообщил, что начиная с 7:00 1 января выполняет все заявки Газпрома в полном объеме - транспортирует газ из РФ в страны ЕС и Молдову в режиме 35-45 млн кубометров в сутки.