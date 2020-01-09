Україна поступово виходить на заплановані обсяги транзиту газу – Оператор ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Товариство з обмеженою відповідальністю "Оператор ГТС України" поступово виходить на заплановані обсяги транзиту, транзит за 8 січня перевищив 100 млн м3 на добу. Про це в середу повідомив глава компанії Сергій Макогон у себе в Facebook, передає УНН.
"Поступово виходимо на заплановані обсяги транзиту - за 08 січня транзит перевищив 100 млн на добу. Заявки на транзит виконуються у повному обсязі", - написав він.
Нагадаємо, раніше Макогон повідомив, що попри те, що фізичні обсяги транзиту газу з РФ тимчасово знизилися до 35-45 млн м3 на добу, "Оператор ГТС України" отримує оплату в повному обсязі з розрахунку 178 млн м3 на добу.
Нагадаємо, до кінця 2019 року новий український оператор ГТС підписав угоди зі всіма суміжними операторами, а саме – Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини та Росії. Так було створено підстави для старту роботи Оператора ГТС України та для безперервного продовження транзиту газу через українську ГТС з РФ до європейських країн з 1 січня 2020 року.
Це сталося після того, як у результаті тристоронніх переговорів "Україна-Росія-Європейський Союз" сторони підписали новий газовий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки - 65 млрд куб. м газу на перший рік та по 40 млрд куб. м на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.