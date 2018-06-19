Украина уступила РФ в финале Чемпионата Европы по фехтованию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Женская команда Украины в финале Чемпионата Европы по фехтованию на саблях уступила команде из РФ, передает УНН.
Отметим, что россиянки праздновали победу со счетом 45:30. Таким образом украинкам достались серебряные награды турнира.
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Также добавим, что мужская команда РФ также завоевала золото чемпионата, одолев команду Италии со счетом 45:38.